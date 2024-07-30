盛群法說會／估本季營收、毛利 與第2季持平

微控制器（MCU）盛群（6202）於30日召開法說會，展望第3季，該公司總經理蔡榮宗預估，單季營收與毛利率可能與上季差不多，獲利方面還要再看看轉投資代理商的獲利貢獻程度；整體來說，該公司下半年表現應會優於上半年。

盛群上半年存貨水位降至13.77億元，已明顯低於去年同期的19.11億元。該公司表示，目前庫存持續去化中，只是因為營收水準仍偏低，導致存貨周轉天數仍達396天。蔡榮宗期望，未來存貨水位能持續降到10億元左右。

針對目前市況，蔡榮宗提到，第2季的營收提升，主要是受惠於代理商端庫存去化，但終端需求並沒有很火熱。

蔡榮宗也說，第3季部分策略性價格下調，是因為客戶需求與市場競爭緣故，同時新產出的IC是較低成本，可抵銷一部分降價衝擊，因此毛利可能大致持平。

盛群近日已先公布上半年財報，合併營收為11.26億元，年減23.7％，毛利率為42.6％，歸屬母公司業主淨損為7,945.2萬元，每股淨損0.35元，第2季每股淨損0.15元。