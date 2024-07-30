聯嘉除息首日順利填息
聯嘉（6288）30日除息，配發現金股利0.19元，除息參考價26.95元，除息首日順利完成填息，收27.8元，上漲0.85元，漲幅3.15%。
聯嘉今年上半年營收28億元，年增33.9％，創下歷史同期新高。展望下半年，預計下半年台灣總部稼動率達80-100%，東莞廠稼動率達100%以上。
聯嘉表示，主要客戶與營收來自北美地區，為強化全球供應鏈架構，聯嘉除了會加深與捷克外包廠的合作之外，也依照長期客戶的期望，進行墨西哥新廠的設置。墨西哥新廠就近滿足北美與歐洲客戶，預計於明年下半年開始量產。此外，密西根廠轉型為提供更高附價價值的各項檢測服務給長期策略夥伴，降低成本與費用，為營運注入貢獻。
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