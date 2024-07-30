宏碩系統上半年 EPS 0.67元 股價衝漲停重回200元大關

宏碩系統（6895）董事會29日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收1.59億元，年減26.4%。毛利40.3%，年減10.2個百分點。稅後純益0.23億元，年減52.1%；每股稅後純益0.67元，僅管獲利表現為史上同期新低。宏碩系統30日股價開盤後一度震盪，隨即衝上漲停站上217.5元，重回200元大關。

由軍轉商成功切入半導體供應鏈的宏碩系統董事會昨天還通過一項人事案，晉升製造處處長曹明雄為副總經理，並將於8月1日生效。

宏碩系統主要產品為高功率真空微波管與半導體設備零件，也是目前國內唯一高功率真空微波管製造商。近年積極擴大微波技術應用，並將定位為「微波業的好市多」，微波源產品並朝傳產如紡織、製鞋，以及電動車相關的鋰電池產業應用發展。

宏碩系統今年第2季合併營收0.88億元，季增22.5%，年減19.7%。毛利率38.17%，分別季減4.47及年減14.2個百分點，是股票上興櫃以來的新低。稅後純益1142.8萬元，季減1.4%，年減54.9%；每股稅後純益0.33元，獲利表現為近三季新低。