台達電8月1日將舉行法說會 滙豐及瑞銀搶先上調目標價

台系電源供應器大廠台達電（2308）即將於8月1日舉行法說，市場高度矚目。趕在法說會前，外資圈紛紛釋出最新報告按讚，包括滙豐、瑞銀等證券均紛紛建議「買進」，目標價各上調至455元及460元。

滙豐證券台灣區研究部主管陳建名在最新釋出的台達電個股報告中指出，該公司第2季營收季增13%，年增3%，超越預期3%，主要原因是相關被動元件及伺服器電源供應器銷售增長所帶動。滙豐將台達電目標價從405元上調到455元，調幅逾12%。

展望第3季，陳建名預估台達電單季營收將季增15%，優於市場預期的14%，毛利率與營益率將分別增長至32.1%及12.1%，優於市場預期。滙豐硬體團隊預估2024、2025年AI繪圖處理器（GPU）伺服器增長率將各達167%與55%。

陳建名預期，台達電由於受惠高功率電源（超過3kW）技術領先地位，將能獲取大部分的市占，加上今年下半年將小量產出貨輝達GB200人工智慧（AI）伺服器冷卻產品，且新iPhone即將面市，台達電電源電感產品將占有50%市占率，均將成為推升營運成長的關鍵動能。

至於瑞銀，則將台達電目標價從420元上調到460元，增幅為9.5%。瑞銀認為，台達電的獲利能力仍然遭到低估，但台達電將進入至少兩年的毛利率擴張期，主要受惠於伺服器電源供應、被動元件與散熱解決方案等為高毛利率產品線，將帶動營收走強。

瑞銀對台達電2024、2025年預估每股稅後純益（EPS）高於市場共識，預估台達電今年第2季與第3季毛利率可望達32%或以上，超越市場共識的30-31%。瑞銀將台達電今年預估EPS從12.83元上調到13.81元，2025年預估EPS從16.51元上調到17.48元，2026年預估EPS從19.55元調高到20.45元。