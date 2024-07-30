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景碩第2季 EPS 0.2元 迎接轉機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

景碩（3189）昨（29）日公告第2季持續獲利，上半年每股純益0.25元。景碩看好，下半年營運有望持續加溫，正面看待記憶體用板需求穩定成長。

景碩昨天公告，上半年歸屬母公司淨利約1.13億元，扣除首季淨利2,450.1萬元，第2季淨利約0.89億元，季增約252%、年增363%，單季每股純益0.2元。

景碩預期，今年資本支出會低於去年，主因先前投資高峰已告一段落。

終端應用方面，景碩提到，目前記憶體用板需求穩定成長，同時，ABF載板營收占比已達約40%，下半年有望隨需求成長持續拉升。

隨半導體景氣復甦，載板廠今年營運也將有轉機。景碩ABF載板已擴產到位，看好2024年ABF載板供需狀況恢復，該公司近年調整產品結構，高階ABF產能持續爭取AI伺服器／高階ABF市場應用。

ABF 景碩

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