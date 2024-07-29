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定穎投控財報／上半年EPS 2.24元 泰國廠為成長躍升契機

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

定穎投控（3715）今日公告上半年每股稅後純益2.24元，另外定穎先前已預告，泰國廠預計今年第3季進行試產，第4季啟動量產，產能將逐步提升。

定穎投控先前預告，泰國廠是一個成長躍升的契機。對於定穎而言，沒有舊有生產基地的負擔，得以積極投資於最先進的自動化和智能化的生產設備，建立最高效的製程能力。泰國廠專注於高階多層板及HDI技術，包括高頻和高速材料的應用。產品將應用於伺服器、網路通訊、儲存裝置和汽車等多個領域。

定穎投控先前預告，目前全方位投入，致力於將伺服器產品打造成為公司除車用以外，在2024~2026年間的另一個成長引擎。在泰國廠一期的產能規劃中，50%的產能將用於伺服器及網通產品的生產。預計今年第3季進行試產，第4季啟動量產，產能將逐步提升。

泰國

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