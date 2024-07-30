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盛群第2季 EPS -0.15元 矽統-0.16元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠盛群（6202）、矽統昨（29）日公布第2季財報都處於虧損，盛群單季每股淨損0.15元，矽統單季每股淨損0.16元。

盛群上半年歸屬母公司業主淨損7,945.2萬元，每股淨損0.35元。該公司第2季合併營收為6.82億元，季增53.9％、年減4.6％；歸屬母公司業主淨損為3,416.1萬元，虧損較首季收斂，每股淨損0.15元。

盛群單季業績連八減之後，第2季迎來明顯反彈，該公司將於今日舉行法說會，法人關注下半年展望，以及第3季是否可轉虧為盈。

矽統上半年歸屬母公司業主淨損為1.93億元，每股淨損0.26元。其中，第2季合併營收為5,015.8萬元，季增46.2％，年增33.4％，為近三季高點；歸屬母公司業主淨損為1.2億元，虧損比首季擴大，以其7月減資前流通在外股數來計算，每股淨損為0.16元。

聯電暨矽統董事長洪嘉聰先前提到矽統的改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦，以及增加互補性。

盛群 矽統

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