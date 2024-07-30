訊連（5203）昨（29）日召開法說會，董事長黃肇雄指出，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁，將以生成式AI功能，揮軍搶進商務用戶市場，並看好AI PC第4季起可望催動生成式AI應用商機，樂觀預期下半年營收、本業獲利都將較去年同期成長。

黃肇雄指出，第2季Create B2C新增AI功能及使用者體驗優化，帶動營收成長，年增幅達28%，動能持續強勁；人臉辨識營收維持溫和成長，有新客戶加入，新訂單以初期驗證專案為主，後續量可望逐步放大；PC-OEM及光碟機營收占比正逐年下降，實際營收下滑幅度也優於原預期。

就Create B2C產品來看，黃肇雄表示，過去產品線主要著眼消費市場，較少著墨企業用戶，但生成式AI興起，開啟商務用戶新商機，旗下Promeo產品已推出新功能AI魔法設計師，正是為掌握此商機所設計。

黃肇雄透露，Create B2C產品線未來二、三年將深耕商務用戶市場，開闢新的營收來源，力拚成為營運成長新動能，目標將Promeo打造為電商與行銷等商務用戶必備的AI創意軟體，目前市場主要競爭對手為Canva。

黃肇雄強調，訊連將持續開發高附加價值且具差異化的生成式AI功能，在使用文字生成圖像的過程中，可帶入風格、人臉、姿勢或構圖的參考圖片，來控制生成式AI產出圖像的能力，目前風格產品已開始出貨，另外三項新功能第3季也會推出。

黃肇雄並樂看AI PC帶來的新商機。他認為，PC產業很多年沒有大事，AI PC正是大事，AI PC推出會帶動更多用戶對AI功能的興趣與需求，有利訊連產品推廣與銷售，「對訊連會是非常好的消息」。

黃肇雄指出，AI PC商機才剛開始，預期英特爾Lunar Lake等新平台第4季將更普及，且新平台的運算能力足以提供使用者滿意的生成式體驗，「明、後年還會更好」，將積極與英特爾、戴爾及宏碁等品牌廠及零售通路等AI PC生態圈，建立更緊密的合作關係。