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致伸獲利寫最強Q2
致伸（4915）昨（29）日召開法說會，公布第2季毛利率達17.3%，為單季新高，反映AIoT物聯網占比拉高，產品組合優化效益；稅後純益7.27億元，為同期新高，季增25.1%，年增4%，每股純益1.6元。上半年獲利13.09億元，年增4.4%，每股純益2.88元。
展望本季，致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，來自電競及PC有急單需求，以及AI PC Copilot鍵盤持續出貨，加上AIoT等新事業產品比重穩健提升，估計營收將優於上季；毛利率因產品組合優化呈現年成長，前三季獲利將優於去年同期。
蕭英怡表示，上季營運優於預期，主要受惠智慧物聯產品貢獻及PC／電競急單挹注，加上匯兌有利因素下，整體財務績效較去年同期呈現「三率三升」，毛利率改寫新猷，每股純益亦為同期新高。
同時，致伸在新事業領域持續耕耘，策略布局將逐步發酵。
上季來自AIoT比重達31%，較去年同期的23%顯著提升，是推升毛利率創高一大推手，今年全年相關應用營收占比維持三成。
致伸上半年毛利率16.7%，年增1.2個百分點；營業利益率4.8%，年增0.3個百分點；歸屬母公司業主淨利13.09億元，年增4.4%，每股純益2.88元。
針對下半年及明年各事業群營運展望，致伸表示，本季營收會比前一季好一些，AIoT今年維持正成長，下半年有很多新案推展，IT應用有低個位數年增長。
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