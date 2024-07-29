晶豪科上季每股賺0.88元

記憶體IC設計廠晶豪科（3006）昨（29）日公告第2季淨利約2.46億元，每股純益0.88元，較首季轉虧轉盈，並且終結連續六季虧損；晶豪科上半年也繳出獲利成績單，每股純益0.67元。

晶豪科昨天並宣布高階人事案，現任董事長陳興海將退休，惟仍會擔任公司董事，新董座待董事會推選。

晶豪科財報顯示，今年首季歸屬母公司淨損5,795.9萬元，每股淨損0.21元；上半年歸屬母公司淨利約1.88億元，換算第2季單季淨利約2.46億元，較首季轉盈，也優於去年同期虧損1.01億元，第2季單季每股純益約0.88元。

受惠記憶體價格反彈，晶豪科第2季營運持續好轉，單季營收35.8億元，季增7.2%；毛利率提升至15.7%，季增9.9個百分點。

晶豪科先前於法說會提到，AI應用帶動高端高頻寬記憶體（HBM）需求成長，伴隨DDR4轉換至DDR5的影響，預期將帶動利基型產品市場的正向效應。

價格方面，晶豪科提到，2024年有機會持續呈現逐步上漲趨勢。

晶豪科目前研發特定型DRAM產品廣泛應用於PC周邊、資訊家電、及消費性、通訊等系統，目前已成功建立各種容量及介面規格的特定型DRAM產品線。

快閃記憶體方面，亦已完成多種容量及介面類型的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）開發，可滿足各種特定應用系統需求。