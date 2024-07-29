矽統財報／第2季虧損擴大 上半年每股淨損0.26元
IC設計廠矽統（2363）於29日公布第2季財報，其上半年每股淨損0.26元，第2季虧損擴大，單季每股淨損約0.16元。
矽統上半年合併營收為8,445.1萬元，年增19.2％，歸屬母公司業主淨損為1.93億元，每股淨損0.26元。其中第2季合併營收為5,015.8萬元，季增46.2％、年增33.4％，為近三季高點，但歸屬母公司業主淨損為1.2億元，虧損幅度比首季擴大，以其7月減資前的流通在外股數來計算，每股淨損為0.16元。
聯電暨矽統董事長洪嘉聰先前提到矽統改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦、增加互補性。矽統已於7月2日完成減資，實收資本額因此從74.95億元，降至48.72億元，每股淨值從25.06元，提高到33.18元。
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