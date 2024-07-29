晶豪科終結連6季虧損 第2季每股純益0.88元

利基型記憶體廠晶豪科第2季營運轉虧為盈，終結連續6季虧損趨勢，每股純益新台幣0.88元。

受惠人工智慧（AI）應用帶動高階高頻寬記憶體（HBM）成長，以及動態隨存取記憶體（DRAM）規格自DDR4轉換至DDR5，利基型記憶體市場正向發展。

隨著記憶體價格反彈，晶豪科第2季營運順利好轉，季營收35.8億元，季增7.24%，毛利率躍升至15.66%，較第1季上揚9.93個百分點，歸屬母公司淨利2.46億元，每股純益0.88元；晶豪科累計上半年每股純益0.67元。

展望後市，記憶體業者看好下半年產品價格可望延續上揚趨勢，但漲價幅度可能較上半年縮小。

晶豪科董事長陳興海決定退休，今天請辭董事長職務，將於8月6日生效。晶豪科表示，近期將召開董事會，推選新任董事長。