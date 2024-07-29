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矽統減資新股上市 股價重挫以跌停76.3元收盤

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
矽統辦理現金減資26.23億元，每股退還股東3.5元，配合減資換發新股，7月19~27日暫停交易，29日新股上市買賣，早盤以85.5元開出後一度拉升至87.7元，之後股價往下跌，終場以跌停收盤。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
矽統辦理現金減資26.23億元，每股退還股東3.5元，配合減資換發新股，7月19~27日暫停交易，29日新股上市買賣，早盤以85.5元開出後一度拉升至87.7元，之後股價往下跌，終場以跌停收盤。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股29日開高，終場收在22,164.49點，上漲45.28點，光是台積電（2330）上漲20元，就貢獻大盤指數167點，但大盤指數僅是小紅收盤，各類股漲跌互見，以半導體、營建股、金融股等為領漲的指標，不過，減資換發新股上市的矽統（2363）卻是開高走低，重挫至跌停76.3元收盤。

台股29日開高反彈，一度拉升至22,471.4點，大型權值股、金融股、營建股等成為盤面上多頭領軍指標，台積電開高，以944元收盤，上漲20元，各類股表現上，表現較強的類股包括居家生活、營建、金融等，營建類股指數一度創下歷史新高，電子股中，以半導體的表現最為搶眼。

不過，聯電旗下IC設計廠矽統卻是在減資新股上市首日股價開高走低，遭摜壓至跌停76.3元收盤。

矽統辦理現金減資26.23億元，每股退還股東3.5元，配合減資換發新股，7月19~27日暫停交易，29日新股上市買賣，早盤以85.5元開出後一度拉升至87.7元，之後股價往下跌，終場以跌停收盤。

台積電 減資

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