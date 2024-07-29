致伸法說會／自結第2季毛利率創新高 EPS 為1.6元

致伸科技（4915）29日召開法人說明會，公布第2季自結損益。在單季營運部分，致伸第2季合併營收153.68億元，年減4.3%。受惠產品組合優化，上季毛利率達17.3%，年增1.4個百分點（ppt），創歷史新高；營業利益率5.2%，年增0.2個百分點。第2季歸屬於母公司業主淨利為7.27億元，季增25.1%、年成長4%，每股純益（EPS）1.6元，為同期新高。

在上半年營運方面，致伸2024年上半年合併營收290.17億元，較去年同期307.42億元，年減5..6%。上半年毛利率16.7%，年增1.2個百分點，營業利益率4.8%，年增0.3個百分點。上半年歸屬於母公司業主之淨利13.09億元，每股純益（EPS）2.88元，為同期新高。

在產品應用別方面，2024年第2季資訊產品比重49%，智慧生活產品20%和車用/智慧物聯（AIoT）為31%。致伸持續優化產品組合，帶動毛利率逐年改善，車用/智慧物聯（AIoT）產品比重逐年攀升，為公司長期的重要成長動能。

致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第2季整體營運表現優於預期，受惠於智慧物聯產品貢獻及PC/電競急單挹注，加上匯兌有利因素下，公司整體財務績效相較於去年同期皆呈現「三率三升」，毛利率創公司新高，EPS亦為歷年同期新高。同時，公司在新事業領域持續耕耘，策略布局將逐步發酵。

展望本季，致伸的多感合一（X-in-one Sensory Fusion）感測融合技術結合AI智慧物聯，開發創新且跨領域的新興應用，如公共安全（Public Safety）相關設備、AIoT（B2B）視覺方案和車用產品等，亦積極拓展工業化領域如工業視覺、聲學檢測及服務型機器人，提供多樣且客製化服務，滿足客人需求，提升市場競爭力及獲利能力。此外，面對總體經濟的不確定性，公司將審慎管控營運風險，並因應中長期提前布局，整體營運維持穩健表現。