偉詮電 全年業績向上

IC設計廠偉詮電（2436）第2季業績季增逾一成，法人估計，該公司本季營運將持續成長，全年業績看增。

偉詮電除了自研IC，也代理銷售國外知名廠商的零組件，以去年來說，該公司自有產品的業績比重約66%，以電源相關產品占比64%為最高。偉詮電第2季合併營收為7.45億元，季增12.1%，年增5.2%；上半年合併營收14.1億元，年增11.1%。

法人指出，偉詮電主力產品USB PD晶片方面，筆電應用的出貨表現持穩，而遊戲機應用在之前較為疲軟，但估計本季相關出貨量將會增加，為該公司帶來更多動能。

至於風扇馬達驅動IC，偉詮電耕耘伺服器散熱應用有成，逐漸開花結果，法人認為，該公司相關產品出貨在上半年相對放緩，但已從今年第2季末開始放量，本季有機會持續攀升，搶占熱門的伺服器應用商機。

據了解，偉詮電的風扇馬達驅動IC，以整個集團而言，在伺服器散熱風扇相關應用市占率已達20%，未來也希望持續提升。

法人表示，在上述USB PD與風扇馬達驅動IC產品線雙箭頭帶動下，偉詮電今年營收表現應能優於去年。