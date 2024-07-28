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東生華 將再添兩張藥證

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

東生華（8432）表示，預計今年底再取得兩張台灣藥證，一張生物相似藥、一張新藥藥證，這兩項產品已於今年年中傳來好消息，分別完成、通過海外查廠作業。

東生華目前已累積取得海內外十餘張的新藥藥證，總經理楊思源說明，用於骨質疏鬆治療的生物相似藥Kauliv骨立維，已於今年5月完成海外查廠，目前正在進行續審作業中；而新藥則是與跨國夥伴合作，取得國際授權，為首款全新給藥途徑用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑Tyrvaya噴鼻液，該藥於今年6月完成並通過海外包裝廠及製劑廠的查廠審核。

近年積極開拓亞洲區域的東生華，今年6月再取得一張馬來西亞藥證，這項產品為高血壓複方新藥Amtrel諾壓錠，產品含有CCB+ ACEi兩個成分。

東生華 馬來西亞 高血壓

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