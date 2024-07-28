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長佳 智能 AI 醫療 上秀

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

亞洲生技大展近日登場，中國醫藥大學暨醫療體系旗下旗下長佳智能（6841）、長聖生技、聖安生醫、聖展生技全員到齊，集團多箭齊發、全力發展AI智慧醫療。

會場同時展示中國醫藥大學水湳校區智慧校園，包含質子治療中心、生醫產學園區等；日本京都大學全球第12座On-Site Lab即將落腳中醫大水湳校區，預計11月19日啟動。

今年展會規模再創新紀錄，一對一商機媒合會邀請增加70%，突破8,000場次，會場展出超過900家指標性大廠，攤位數逾2,200個，與會專業人士有40%來自海外，尤其以日本、美國、韓國人數最多，顯示亞洲生技展持續邁向國際化。

中國醫藥大學暨醫療體系此次參展以「智慧醫療、健康未來」為主題，展示各項成功技轉的成熟技術，包括：獲得許可證的AI智慧醫療應用、多項已進入臨床試驗的細胞及基因治療技術平台，以及應用細胞外載體整合的奈米科技製藥先進技術。

中國醫藥大學 日本 生技

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