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巨漢 上半年每股賺6.12元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

無塵室系統工程廠巨漢（6903）公布上半年稅後純益3.76億元，年減10%，每股純益6.12元。展望下半年，隨著在手施建工程陸續完工認列，加上去年跨入的儲能電池市場將開始挹注業績，可望推動營運規模持續攀高。法人估計，巨漢今年可望持續賺逾一個股本。

巨漢截至2022年已連續四年賺逾一個股本，該公司第2季合併營收9.38億元，季增15.8%，年增37.1%；毛利率31.73%，季減1.31個百分點，年減12.25個百分點，為近九季低點。稅後純益1.82億元，季減5.9%，年減10.4%；每股純益2.93元，為單季低點。

巨漢主要承攬高科技業無塵室及機電、消防、空調工程業務，並跨足國內指標性公共工程建設，累計今年上半年稅後純益3.76億元，年減10%，每股純益6.12元

巨漢表示，往來的高科技業客戶，涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能與生技等領域，今年也將切入石化產業，持續多元化的產業布局。

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