陸提振鋼市 台鏈沾光

鋼市低迷之際，大陸發改委與財政部公布，將安排人民幣3,000億元（約當新台幣1.4兆元）的超長期特別國債資金，鼓勵大規模設備更新及消費品以舊換新，業內預期，將有望刺激、活絡低迷的鋼市，帶旺台灣鋼鐵供應鏈。

中鋼（2002）指出，此波刺激方案涉及的下游用鋼領域包括汽車、家電、農業機械與船舶等產業，有助大幅提升用鋼需求，為鋼市注人新動能。

法人表示，由於泛家電品項涉及的鋼材包括熱軋、冷軋、鍍鋅烤漆以及不銹鋼等，占鋼材總項目的六成以上，「大陸對鋼市打入的這劑強心針令人期待」，中鋼、中鴻、燁輝、盛餘等重點鋼廠將受惠。

上市鋼廠主管說，鋼市迫切需要強心針，近期國際鐵礦價格面臨每公噸100美元保衛戰，礦價一度單周大跌5.6%，所幸略有反彈，紐約現貨最新收盤每公噸101.5美元。

由於市場需求虛弱，大陸鋼價陷入全面低潮，一周來全國主要市場五大品種鋼材均價齊跌，涵蓋熱冷軋、中厚板、盤線、鋼筋等，單周每公噸均價下跌人民幣100元以上，交易市場情緒更顯保守。

中鋼專家說，大陸三中全會後，國家發改委與財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》通知，表明將統籌安排人民幣3,000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新，涉及汽車、家電、農業機械、船舶等產業領域。