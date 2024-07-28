中磊、詠業30日法說 網通風向球

網通廠法說會本周陸續登場，由中磊（5388）、詠業同步於明（30）日打頭陣。由於網通業上半年持續受到客戶庫存影響，法人聚焦下半年客戶訂單回溫狀況及展望，兩家公司法說會也成為市場解讀網通業後市重要方向球。

中磊先前不諱言，今年上半年歐美市場仍是逆風，僅南亞市場需求持續成長，長線來看，美國、歐洲、印度及日本光纖持續升級擴充，仍會推升家庭產品升級，助益產業發展；另外，今年無線網路WiFi 6持續升級WiFi 7，也是一大動能。

中磊6月合併營收44.79億元，月增4.4%，年減近13%；第2季合併營收137億元，季減15%；上半年合併營收299億元，年減4.5%，仍為同期次高。

中磊第1季每股純益2.35元。針對法說會內容，法人關注中磊第2季毛利率及獲利等關鍵數字，以及目前客戶庫存去化狀況及下半年訂單展望，尤其各國持續投入寬頻建設，電信客戶訂單回溫狀況將影響下半年營運。

詠業三大產品線分別為電子陶瓷元件，模組與系統，主要應用在車用、感測器、水中感測、耳機，網通及物聯網。

詠業上半年詠業營收6.13億元，年減8.6%，為掛牌來同期低點。詠業直言，產業復甦緩慢，但仍抱持樂觀態度，看好隨著高精準定位天線、低軌道衛星、5G毫米波通訊的天線模組、智慧水中浮標等出貨，可望推升今年營運。