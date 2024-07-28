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跌也不怕！台積電股東上周增7.7萬人 總數突破140萬人

中央社／ 新竹28日電
台積電股價持續回檔修正，上周下跌46元，收在924元。聯合報記者林澔一／攝影
台積電股價持續回檔修正，上周下跌46元，收在924元。聯合報記者林澔一／攝影

台積電股價持續回檔修正，上周下跌46元，收在924元，市值縮水新台幣1.19兆元。投資人不畏台積電走勢疲弱，依然勇於搶進，股東人數突破140萬人關卡，單周增加7萬7643人。

隨著美股滑落，台積電上周震盪走低，26日收在924元，回測910元季線，單周下跌46元，市值縮水1.19兆元，跌破24兆元關卡，降至23.96兆元，影響大盤374點，約占指數下跌750.05點的一半。

法人表示，台積電第2季業績表現與未來展望俱佳，近期股價回檔並不是基本面出現變化，主要是先前股價漲多進行修正。台積電最高達1080元，今年來自593元大漲487元，漲幅達82.12%。

台積電受惠高效能運算業績高度成長，第2季營收達208.2億美元、毛利率53.2%，表現皆優於預期，歸屬母公司淨利新台幣2478.5億元，創同期新高，每股純益9.56元。

台積電預期，在人工智慧及高階智慧手機需求強勁驅動下，第3季營收將達224億至232億美元，季增約9.5%，毛利率53.5%至55.5%，優於市場預期的53%水準。

台積電營運前景看俏，吸引投資人持續搶進，據集保結算所統計，至7月26日台積電股東總人數達141萬1503人，上周增加7萬7643人；其中，零股股東人數達97萬6418人，增加6萬4424人。

法人指出，蘋果（Apple）是台積電最大客戶，輝達（NVIDIA）是AI概念股指標股，也是台積電的大客戶，蘋果與輝達股價走向將是牽動台積電股價後市的關鍵，值得留意觀察。

台積電

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