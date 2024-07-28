穩懋、欣興、台達電 展望吸睛

蘋果即將發布新機，台系供應鏈包括欣興（3037）、穩懋（3105）、台達電（2308）等，本周將相繼舉行法說，相關公司針對未來的營運展望，將是市場關注的重點。

蘋果PCB供應商欣興預定30日公布財報並於31日召開法說會。欣興先前提到下半年營運有望逐季升溫，董座曾子章日前於股東會上提到，今年持續受到存貨調整地緣政治，上半年沒有明顯改善，但下半年在5G AI商機的帶動下，預期營運將成長。

砷化鎵大廠穩懋預計30日召開法說會，並將釋出下半年業績展望。由於蘋果iPhone即將在9月發表，而穩懋為蘋果手機功率放大器（PA）代工廠之一，隨著新機上市後，有望同步受惠。

據悉，目前穩懋在手機PA的接單能見度大約落在四至五周，但訂單仍隨客戶動態調整。展望下半年營運，由於進入電子產業傳統旺季，加上品牌客戶新機齊發，估計營運有望逐季增溫，下半年優於上半年。

電源供應器大廠台達電將於周四（8月1日）召開法說會，這是台達電董事長鄭平5月底上任以來，首度以董事長身分主持法說會，AI伺服器及電動車後市將是關注焦點。

台達電6月營收348.29億元，居同期新高，主要來自伺服器電源拉貨帶動；第2季營收1,034.45億元，季增13.3%、年增2.8%，也是同期新高。累計今年上半年營收1,947.42億元，年增0.7%。