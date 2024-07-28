快訊

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運體操／唐嘉鴻資格賽第2晉級 今年目標就是「拿下」

穩懋、欣興、台達電 展望吸睛

經濟日報／ 記者尹慧中劉芳妙陳昱翔／台北報導
台系蘋果鏈法說會
台系蘋果鏈法說會

蘋果即將發布新機，台系供應鏈包括欣興（3037）、穩懋（3105）、台達電（2308）等，本周將相繼舉行法說，相關公司針對未來的營運展望，將是市場關注的重點。

蘋果PCB供應商欣興預定30日公布財報並於31日召開法說會。欣興先前提到下半年營運有望逐季升溫，董座曾子章日前於股東會上提到，今年持續受到存貨調整地緣政治，上半年沒有明顯改善，但下半年在5G AI商機的帶動下，預期營運將成長。

砷化鎵大廠穩懋預計30日召開法說會，並將釋出下半年業績展望。由於蘋果iPhone即將在9月發表，而穩懋為蘋果手機功率放大器（PA）代工廠之一，隨著新機上市後，有望同步受惠。

據悉，目前穩懋在手機PA的接單能見度大約落在四至五周，但訂單仍隨客戶動態調整。展望下半年營運，由於進入電子產業傳統旺季，加上品牌客戶新機齊發，估計營運有望逐季增溫，下半年優於上半年。

電源供應器大廠台達電將於周四（8月1日）召開法說會，這是台達電董事長鄭平5月底上任以來，首度以董事長身分主持法說會，AI伺服器及電動車後市將是關注焦點。

台達電6月營收348.29億元，居同期新高，主要來自伺服器電源拉貨帶動；第2季營收1,034.45億元，季增13.3%、年增2.8%，也是同期新高。累計今年上半年營收1,947.42億元，年增0.7%。

客戶 關公 電動

延伸閱讀

持續投資中國研發 蘋果營運長參訪深圳新設實驗室

低基期AI欣興接棒

蘋果營運長 參訪鴻海深圳廠…智慧製造能力穩居第一大供應商

全民權證／台達電 兩檔搶鏡

相關新聞

四半導體廠法說 產業風向球

半導體大廠包括聯電、世界、聯發科、瑞昱，都將於本周舉行法說會，預期除了揭露第2季的財報數字外，第3季與下半年的營運前景，...

穩懋、欣興、台達電 展望吸睛

蘋果即將發布新機，台系供應鏈包括欣興、穩懋、台達電等，本周將相繼舉行法說，相關公司針對未來的營運展望，將是市場關注的重點...

日月光二度上修資本支出 預期倍增至30億美元

日月光投控搭上AI熱潮帶來先進封裝強勁需求，營運長吳田玉昨（25）日表示，原訂今年先進封裝營收增加2.5億美元（逾新台幣...

日月光上季EPS 1.8元 毛利率衝高

日月光投控昨（25）日公布第2季財報，受惠封測與電子代工（EMS）產能利用率同步拉升助攻，加上產品組合優化與有利的匯率因...

弘凱 車用產品衝市占

弘凱（5244）董事長黃建中表示，車市長期正面看待，看好訂單量持續成長，雖然價格競爭激烈，車用產品將以創新力、產品差異化...

台積爆違約交割2.2億

台股近日急跌修正，少年股神再傳「做錯方向」。臺灣證券交易所昨（23）日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額3.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。