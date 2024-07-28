四半導體廠法說 產業風向球

半導體大廠包括聯電（2303）、世界（5347）、聯發科（2454）、瑞昱（2379），都將於本周舉行法說會，預期除了揭露第2季的財報數字外，第3季與下半年的營運前景，也將受到市場高度矚目。

晶圓代工成熟製程市況從谷底反彈，世界先進將於7月30日召開線上法說會，屆時對於市況的評估，預期將成為產業風向球。法人認為，世界先進今年第3季營收可望季增近一成，第4季再進一步攀升。

半導體廠法說概況

法人分析，除台積電先進製程持續滿載，近期看到成熟製程晶圓代工利用率已回溫，中國大陸晶圓代工廠利用率逼近滿載。先前由於價格競爭激烈而面臨損平壓力，現階段開始釋出漲價訊息。

世界先進董事長暨策略長方略日前提到，消費電子庫存調整回到正常水位，雖然工業、車用庫存調整仍在進行，但第2季或第3季希望回到正常水位的季節模式，看來下半年應是溫和成長狀況。而分析師關注價格競爭，方略當時也說，該公司主要提供價值服務。

另一家晶圓代工廠聯電將在7月31日召開第2季法說會。聯電先前表示，第2季隨著22、28奈米製程需求改善，出貨量季增，平均銷售單價（ASP）大致與前季持平。

同時，3D IC解決方案也獲得客戶採用，首個應用為射頻前端模組，預計今年會量產。整體來看，聯電估計，下半年營運將會優於上半年，主要來自於通訊與消費性市況回溫。

在IC設計業者方面，聯發科將於7月31日舉行法說會。聯發科第2季合併營收為1,272,71億元，符合預測區間，季減4.6％、年增29.6％；累計上半年合併營收為2,607.29億元，年增34.5％。

聯發科先前估計，全年美元營收目標是成長中十位數百分比（14％至16％），營收類別的表現，都將較前一年度成長，尤其手機的成長將高於其他營收類別，外界也關注該公司是否會有更多對於手機市場環境與營運展望的更新看法。

另一IC設計大廠瑞昱，將於7月30日舉行法說會。瑞昱第2季合併營收為306.73億元，季增19.7％、年增16.6％；上半年合併營收為562.96億元，年增22.6％。