華邦電公告調整現金增資 每股發行價格為新台幣21元

記憶體廠華邦電（2344）26日公告調整今年度現金增資的每股發行價格，發行價格為每股新台幣21元。公司表示，主要是為了提升股東們認股的意願。

華邦電此次現金增資發行價格，由每股新台幣23元調整為新台幣21元，發行總面額為32億元，發行總張數32萬張。

華邦電指出，本次增資資金用途於技術及製程提升等資本支出；現金增資認股基準日在今年的7月8日，最後過戶日在7月3日，停止過戶起始日期和停止過戶截止日期分別為7月4日和8日。

華邦電強調，公司衡量近期交易市場變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使順利完成現金增資募集作業，所以才調整現金增資發行價。

關於補償方案，就繳款股東及員工權益受影響，如已無認購意願，可以填具「股款退回申請書」，以及補償方案公告日前已繳款的股東及員工如已無認購意願者，華邦電將加計利息退還所繳納的股款。

法人認為，此舉能提升現金增資案的順利進展，只不過公司最終募集的金額將變少。

回到基本面，華邦電董事長焦佑鈞先前曾說，AI 發展才剛開始，就像是當時PC、網際網路以及手機起來時的情況，預期將遍及所有應用，該議題可談論至少20年以上，針對記憶體市況，則看好產業將在下半年進入上升循環。

華邦電長期深耕編碼型快閃記憶體（NOR Flash），市占率為全球第一，焦佑鈞認為，由於眾多應用都會導入NOR Flash，因此當其銷量上升時，代表產業正在回升。