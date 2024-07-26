台積電暫守季線 法人：AI股漲多修正但仍是主流

人工智慧（AI）類股近期面臨評價修正，指標股台積電今天下跌5.62%至924元、暫守季線約910元。法人表示，AI股股價先前走得太快太急，現在漲多修正，市場更注重本益比，但AI仍是盤面主流，待股價整理到一定程度後仍有向上空間。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪指出，先前全世界資金都投入AI股票，「大家在轎子上都坐好坐滿」，隨著AI股上漲一大段，才發現「轎子太重抬不起來」。

儲祥生認為，AI前景沒有太大疑慮，不會有泡沫化風險，只是股價和基本面及均線乖離太大，導致修正，先前AI股價走得太快太急，現在回檔後，市場重新考慮本益比是否太高，不僅僅只看獲利是否會高速成長。

儲祥生表示，台灣的AI股包括製造晶片的台積電及半導體設備供應商、伺服器代工廠等，與日本、韓國的AI股性質不同，市場不至於為了增持日韓AI股而減碼台股。目前AI仍是盤面主流，待股價整理到一定程度後，仍有向上空間。

除了台積電之外，輝達（NVIDIA）AI相關供應鏈另外兩大指標股鴻海、聯發科今天同步轉弱，終場下跌4.71%、2.35%。

AI伺服器代工廠廣達今天終場重挫7.41%，跌勢在AI股中特別重。同樣吞下半根跌停的還有伺服器代工廠緯穎、散熱雙雄雙鴻及奇鋐，分別下跌8.99%、6.84%、8.37%。

高價千金AI股也難逃跌勢，IC設計服務廠創意、世芯-KY終場收低6.64%、4.78%。

伺服器機殼廠相對抗跌，營邦終場下挫2.66%，勤誠下跌1.97%。