揚明光 四大動能點火

光學鏡頭廠揚明光（3504）昨（26）日召開線上法說會，首度由新任雙總經理張雅容、林威嶧主持。張雅容表示，下半年來自安控傳統高階鏡頭出貨，加上取像光學表現也較上季成長，智能家居新機種上季量產後，本季延續出貨動能，車用HUD產能提升出貨升溫，四大動能點火，下半年稼動率提升，看好本季出貨優於上季。

法人問及新產品計畫進展，總經理林威嶧表示，機器人視覺感測應用已在開發中，CPO（共同封裝光學元件）及MT Ferrule連接器下半年有樣品驗證，AR眼鏡仍在開發階段，車載應用有一、兩個新案子進行中，看好HUD鏡頭出貨提升，光機部分3D列印需求已回溫，第3季底、第4季有望看到明顯拉貨動能。

揚明光法說會前公布上半年財報，第2季稅後淨損5,803萬元，每股淨損0.51元，連七季虧損，累計今年上半年稅後淨損2.87億元，每股淨損2.52元，等同去年全年虧損，主要因首季出租廠房火災拖累。

依第2季營收結構，微投光機受客戶備貨保守及低價單片式LCD投影解決方案競爭影響，出貨僅略增6%；取像光學因智能家居鏡頭新機種量產，出貨增加9%；光學元件類產品因大型國際體育賽事，投影光學零組件出貨成長22%；3D列印因前一季出貨遞延至第2季，出貨增加26%，其餘產品線出貨與第1季變化不大。