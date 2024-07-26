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高雄三分之一前瞻花在滯洪池 工務人士：若多改建下水道 也許不會淹這麼慘

翔耀揪伴 建AI算力中心

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

翔耀實業（2438） 昨（26）日宣布結盟是方電訊、美超微電腦等夥伴，打造亞洲第一座搭載H200伺服器的亞洲AI算力中心（AICC）。翔耀董事長林以山表示，採用輝達（NVIDIA）H200晶片及美超微（Supermicro）溫水冷卻技術，預計今年第4季上線營運，除台灣本土需求外，海外也有包括日本、香港客戶，未來計畫整廠輸出東南亞馬來西亞、越南等市場。

翔耀25日公告，預計投資6.3億元設置AI運算中心，自今年第4季起陸續投資。根據規劃，今年第4季先建置搭載H200晶片的64座AI伺服器，導入新創、影音娛樂、政府等不同產業需求，已可帶入營收，第一期完成128台AI伺服器，明年底前陸續完成256座AI伺服器配置的算力中心。

AICC算力中心將設在是方電訊全新落成的LY2 AI智能資料中心大樓，是方董事長吳彥宏表示，目前LY2 AI中心進駐率已經達七成，預計明年底滿載，開始計畫下座新機房。外界認為AI有泡沫化的疑慮，吳彥宏表示「AI不僅不會泡沫化，且才正要開始」，未來不同產業都需要，包括教育、醫療等，台灣投資算力必須要急起直追，必須不斷投入資本才能不被超越。

林以山強調，未來要將AICC的成功經驗複製到亞洲其他國家，形成AICA（AI Computing Alliance）。

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