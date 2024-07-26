特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）昨（26）日召開法說會，總經理戴尚義直言，今年消費性電子相關需求依舊疲弱，AI ASIC與商用需求不錯。創意研判，今年營收與去年持平至小幅成長，NRE力拚雙位數成長，量產受消費型電子相關需求疲弱，業績可能是雙位數下滑。近期承接數件AI ASIC 案件，樂觀看待即便今年NRE基期高，明年有機會繼續呈現成長。

創意法說會前公布財報，第2季稅後純益9.07億元，季增36.9%、年增8.2%，每股純益6.78元，站上近三個季度以來高點，歷年同期新高；累計上半年獲利15.7億元，年減11.4%，每股純益11.72元。

財務長錢培倫預估，本季營收季減約個位數百分比，委託設計服務（NRE）業績由於上季創歷史新高，本季雖會呈現雙位數百分比下滑，但維持相對高檔的水準；量產營收則持平上季，在產品組合改變、設計定案（Tape out）還有 IP 貢獻下，法人估創意毛利率有望季增數個百分點，營益率也微幅上升。

戴尚義坦言，現階段台積電產能緊缺，創意還在搶產能，以各應用來看，今年消費性需求還沒有回來，AI、HPC需求依舊相對強勁，在獲利方面，創意接獲不少AI新創公司的訂單，收費高、毛利率也高，可望拉抬整體毛利率。台積電近期醞釀漲價，創意可將價格完全反映給客戶，也勸客戶提早下單。