研華第2季每股純益2.46元 接單回溫

工業電腦龍頭研華（2395）今年上半年營運處於低谷，但有逐季回溫趨勢，今年第2季稅後純益季增6%，單季每股純益（EPS）為2.46元，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙昨（26）日表示，下半年全球工業自動化及能源轉型等高成長應用帶動下，營收動能持續提升。

研華今年第2季營收146.44億元，季增6%、年減14%。毛利率40.5%，較上季微增，但低於去年同期。營益率14.8%，亦優於上季但低於去年同期，稅後純益21.13億元，年減30%，整體營運逐步回溫。

累計研華2024上半年營收達285.23億元、年減17%，毛利率40.2%、營益率14.3%，合併稅後純益為41.07億元、年減31%，每股稅後盈餘為4.78元。

研華分析，今年上半年整體營運以區域別而言，僅台灣市場表現最佳，年對年成長12%，主要受惠於半導體設備及博弈相關專案出貨帶動。然北美、歐洲、北亞及新興市場均較去年同期雙位數衰退；中國大陸市場則個位數年減。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數衰退。

陳清熙指出，隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況已回溫，研華第2季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.01，為2022年第2季以來BB值首度回歸1以上。