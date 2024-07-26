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高雄三分之一前瞻花在滯洪池 工務人士：若多改建下水道 也許不會淹這麼慘

宇瞻 上季每股賺0.69元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
宇瞻法說會談話重點
宇瞻法說會談話重點

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（26）日舉行法說會，公告今年第2季財報，單季獲利8,800萬元，季減、年減幅度皆為25.42%，每股純益0.69元。宇瞻指出，仍要觀察需求端是否起來，公司持續強化產品量能，推出包括主要鎖定AI伺服器應用的CXL／CAMM2／MRDIMM等。

宇瞻今年上半年累計獲利2.06億元，年減16.26%，每股純益1.63元。存貨方面，上半年17.91億元，去年同期則是9.25億元，年增幅達93.62%，主要是因為持續購入具備競爭力的產品。

針對記憶體上游原廠的漲價和生產，宇瞻指出，上游生產確實增加，包括DRAM、NAND，其中，DRAM是以HBM（高頻寬記憶體）為主，NAND是製程不斷演進。

市場關注價格走向，宇瞻強調，漲幅些微收斂，但仍呈現上漲的格局，主要是需求端不明朗，要密切觀察如中國大陸、歐洲、美國、東南亞市場，需求量是否可以提升。

面對總體經濟的不確定性因素，宇瞻表示，要增強技術廣度和深度，推出主要鎖定AI伺服器應用的CXL／CAMM2／MRDIMM等產品，擴大工控領域，客戶端屬於高度客製化，也就是小量多樣化的訂單，製造生產需要靈活調配，商用市場規格也需要高性價比，例如在零售服務的POS機提供具備高性價比的產品。

在特定市場布局，像是加密機、加密貨幣，公司推出多次讀寫的產品，現在開始規劃完全無鉛的SSD，能因應歐盟政策需求，且磁吸式SSD可應用在高鐵等高震動的環境下，壯大集團在工控市場的滲透率。

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