立積 強攻WiFi 7市場

射頻IC廠立積（4968）加碼WiFi 7市場，看好蘋果、三星等旗艦手機品牌大廠導入，帶動明年WiFi 7相關營收占比增加，已經有相關新案開始啟動。法人預期立積明年在WiFi 7營收占比增加情況下，毛利及獲利有望再度上攻。

立積昨（26）日召開法說會，釋出未來業務展望。展望第3季表現，副總經理黃智杰認為，目前客戶的拉貨力道可能將相對保守，後續也會力拚將毛利率維持在30％-35％左右水準。法人推估，立積第3季營運仍有望力拚小幅優於第2季，毛利率可望回到過往區間水準。

黃智杰看好旗艦手機導入WiFi 7晶片，將有望帶動手機、AR／VR及互動遠端醫療等強調低延遲性的終端應用，加速WiFi 7滲透率。

黃智杰表示，WiFi 6E及WiFi 7的產品線已經設計導入手機客戶的新產品當中，與韓系客戶合作時間長達數年，目前雙邊關係緊密，後續有機會擴大到各式規格的手機產品線當中。

黃智杰說，預期最快WiFi 7的射頻前端模組（FEM）可望在2025年第1季開始明顯貢獻業績，由於WiFi 7產品線的單價是WiFi 6的一倍之多，除了手機客戶之外，基礎建設跟基地台等終端應用客戶也陸續有訂單挹注，因此在下半年WiFi 7市場需求逐步發酵帶動下，對立積未來營運表現動能都是正向表現，且將成為推動立積毛利、獲利向上的主要動能。

立積法說會前已公告第2季財報，單季合併營收為10.12億元、季成長17.6％、年成長37.1％，毛利率36％、季增4個百分點、年成長12個百分點，稅後淨利7,593萬元、季增173.5％，與去年同期相比轉虧為盈，每股淨利0.84元。

黃智杰指出，上季營收及毛利率相較過往大幅成長，主要因為中國網通標案及雷達感測器等客戶拉貨帶動，其中雷達感測器客戶的拉貨量能及產品客製化需求，成為推動毛利率大升主因。