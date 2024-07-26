鉅橡、昇貿 將於8月5日公布第2季財報

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB相關耗材與材料商鉅橡（8074）與昇貿（3305）今日同步公告公司113年第2季財務報告董事會召開日期為8月5日。

鉅橡累計上半年合併營收6.03億元，6月、第2季與上半年合併營收年增率分別為14％、15％與13％。

鉅橡先前說明，迎接AI伺服器時代，各大電子零組件大廠啟動完成量產準備的需求，而PCB產業供應鏈受惠GB200需求，於產品的技術與規格大幅提升下，帶動公司高階PCB材料的需求成長，特別是台灣區的PCB材料訂單出貨最為亮眼，上半年業績較去年同期成長。

鉅橡說明，受惠台灣半導體產業能見度明朗且前景需求明確，以期下半年終端應用產品正常出貨，為公司高階PCB材料挹注穩健營收來源。

昇貿方面，公司預期今年營運高峰約為第3季。就全年而言，法人看好，昇貿今年營運有望重返近四年高峰。

PCB 營收 鉅橡

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