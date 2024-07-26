快訊

26年前神顏再現！不老玉女是她 驚人對比曝光

奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

巴黎奧運驚魂：開幕式之前，法國鐵路網多處遭惡意攻擊

研華財報／第2季EPS達2.46元 下半年營收動能持續提升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）26日舉行董事會，公布2024年第2季暨上半年合併財務報告，第2季營收與獲利相較於首季呈現個位數季增，單季每股純益（EPS）為2.46元，整體營運逐步回溫。展望下半年，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，在全球工業自動化及能源轉型等高成長應用帶動下，營收動能持續提升。

研華2024上半年累計合併營收達285.23億元，較去年同期衰退17%，營業毛利為114.79億元(毛利率40.2%），營業利益為40.84億元(營業利益率14.3%)，合併稅後淨利為41.07億元 (年減31%)，上半年每股稅後盈餘為4.78元。

在單季營運部分，研華2024年第2季合併營收達新台幣146.44億元，較去年同期衰退14%。單季營業毛利為59.31億元（毛利率40.5%），營業利益為21.66億元(營業利益率14.8%)，合併稅後淨利為21.13億元（年減30%），第2季合併每股稅後盈餘為2.46元。第2季營收與獲利相較於首季呈現個位數季增，整體營運逐步回溫。

若以美元表達，研華2024年上半年營收為897百萬美元，年減20%。整體營運以區域別而言，僅台灣市場表現最佳，年對年成長12%，主要受惠於半導體設備及博奕相關專案出貨帶動。然北美、歐洲、北亞及新興市場均較去年同期雙位數衰退；中國大陸市場則個位數年減。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數衰退。

陳清熙指出，研華上半年營收及獲利年對年雙位數下滑，主要受到地緣政治、高通膨等系統性風險影響，終端需求仍偏保守。隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況已回溫，研華第2季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.01，為2Q22以來BB值首度回歸1以上。觀察2Q24三大區域之BB值，北美、歐洲及中國大陸分別回升至1.00、1.04及1.02水位，顯示市場景氣與企業支出穩步復甦。

展望下半年，在全球工業自動化及能源轉型等高成長應用帶動下，營收動能持續提升。同時，研華積極布局邊緣AI領域，偕同上下游合作夥伴以共創共譜模式，建立多元、開放且標準化的Edge AI共生體系，持續推動更廣泛的硬體、軟體、服務等選擇，期望成為企業客戶在邊緣AI應用的最佳盟友。

營收 研華

延伸閱讀

德微財報／第2季單季獲利1.33億元 季增27.79%、EPS 2.48元

遊戲營運商樂意26日掛牌 大漲近八成

棒球／黃仁勳接待台灣青棒隊 即興投球親發禮品勉勵球員

日月光慘跌停至155.5元 四家外資喜憂參半

相關新聞

台積電最後一盤爆6454張買單 收924元、市值23.96兆元

台股26日一開盤就重挫，終場收22,119.21點，下跌752.63點，權王台積電（2330）開低重挫，但最後一盤爆出 ...

日月光慘跌停至155.5元 四家外資喜憂參半

全球封測龍頭廠日月光投控（3711）繼法說會後，雖看好明年先進封裝營收倍增，但法人對第3季財測不如預期，導致26日盤中跌...

巴黎奧運26日開幕 群創盤中強漲逾3%

受到美股重挫影響，台股26日開盤一度重挫982.23點，台積電（2330）、聯發科（2454）等龍頭權值股皆重跌，不過面...

台積電回到季線可以買了？法人這樣說…

台股因颱風假休市兩天，期間美股下挫，拖累台股26日一開盤就重挫，權王台積電跌勢沈重，跳空以915元開出，重挫64元，到底...

台積電重挫跌破930元測季線 法說會後市值24兆元保衛戰

台積電26日股價持續重挫補跌，在颱風天休市期間美股表現不佳，台積電26日開盤後重挫跌破930元回測季線，法人分析，台積電...

日月光颱風天法說會報喜 開盤重挫跌停、盤中企圖打開

日月光投控（3711）在25日召開線上法說會，二度上修資本支出，法人預估，全年資本支出可望達30億美元（約新台幣984億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。