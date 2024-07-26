研華財報／第2季EPS達2.46元 下半年營收動能持續提升

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）26日舉行董事會，公布2024年第2季暨上半年合併財務報告，第2季營收與獲利相較於首季呈現個位數季增，單季每股純益（EPS）為2.46元，整體營運逐步回溫。展望下半年，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，在全球工業自動化及能源轉型等高成長應用帶動下，營收動能持續提升。

研華2024上半年累計合併營收達285.23億元，較去年同期衰退17%，營業毛利為114.79億元(毛利率40.2%），營業利益為40.84億元(營業利益率14.3%)，合併稅後淨利為41.07億元 (年減31%)，上半年每股稅後盈餘為4.78元。

在單季營運部分，研華2024年第2季合併營收達新台幣146.44億元，較去年同期衰退14%。單季營業毛利為59.31億元（毛利率40.5%），營業利益為21.66億元(營業利益率14.8%)，合併稅後淨利為21.13億元（年減30%），第2季合併每股稅後盈餘為2.46元。第2季營收與獲利相較於首季呈現個位數季增，整體營運逐步回溫。

若以美元表達，研華2024年上半年營收為897百萬美元，年減20%。整體營運以區域別而言，僅台灣市場表現最佳，年對年成長12%，主要受惠於半導體設備及博奕相關專案出貨帶動。然北美、歐洲、北亞及新興市場均較去年同期雙位數衰退；中國大陸市場則個位數年減。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數衰退。

陳清熙指出，研華上半年營收及獲利年對年雙位數下滑，主要受到地緣政治、高通膨等系統性風險影響，終端需求仍偏保守。隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況已回溫，研華第2季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.01，為2Q22以來BB值首度回歸1以上。觀察2Q24三大區域之BB值，北美、歐洲及中國大陸分別回升至1.00、1.04及1.02水位，顯示市場景氣與企業支出穩步復甦。

展望下半年，在全球工業自動化及能源轉型等高成長應用帶動下，營收動能持續提升。同時，研華積極布局邊緣AI領域，偕同上下游合作夥伴以共創共譜模式，建立多元、開放且標準化的Edge AI共生體系，持續推動更廣泛的硬體、軟體、服務等選擇，期望成為企業客戶在邊緣AI應用的最佳盟友。