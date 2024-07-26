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台積電最後一盤爆6454張買單 收924元、市值23.96兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電今日最後一盤收924元。記者余承翰／攝影
台積電今日最後一盤收924元。記者余承翰／攝影

台股26日一開盤就重挫，終場收22,119.21點，下跌752.63點，權王台積電（2330）開低重挫，但最後一盤爆出 6,454張買單，小幅拉升2元股價，終場收在924元，下跌55元，市值一口氣蒸發1兆4,263億元，市值失守24兆元，下滑至23兆9,626億元。

台股颱風假休市期間美股下挫，尤其是「科技股風暴」下，那斯達克綜合指數與費城半導體指數均都大跌，台股26日呈現補跌走勢，早盤以22,206.93點開出，下跌664.91點，跌破季線，大盤指數一度下滑至21,889.61點，重挫982.23點，終場收在22,119.21點，下跌752.63點，跌幅3.29%。

台積電早盤跳空以915元開出，重挫64元，盤中一度拉升至930元，終場則是收在924元，下跌55元，跌幅5.61%，市值也摔落至24兆元之下，影響大盤指數約425點。

台積電預估對第3季合併營收224~ 232億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高；若以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於42.5~ 44.5%之間。

台積電調升今年業績增幅，由前一次預估年增21~26%，上調為略微超過24~26%；同時上修今年資本支出預測區間下緣，從原本的280~320億美元，修正為300~320億美元。

台積電在創下1,080元的天價之後走跌，統計9個交易日下跌156元，市值跌掉4兆456億元。

台積電 台股

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