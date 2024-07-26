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日月光慘跌停至155.5元 四家外資喜憂參半

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
日月光慘跌停至155.5元。聯合報系資料照
日月光慘跌停至155.5元。聯合報系資料照

全球封測龍頭廠日月光投控（3711）繼法說會後，雖看好明年先進封裝營收倍增，但法人對第3季財測不如預期，導致26日盤中跌停，達155.5元。外資圈也紛紛釋出最新報告，不過喜憂並存，其中大和證券給予「優於大盤」評等、摩根士丹利證券（大摩）「中立」、野村證券「中立」、里昂證券「劣於大盤」。

大和目標價由150元上調至180元。雖然預計晶片周期於今年下半年將復甦，但速度比先前預期的要慢。大和對此並不訝異，主因先前已調低今年晶片市場預測，預計日月光的IC ATM（即SAT業務）將溫和年增長至100億美元。

另外，大和對2025-2026每股稅後純益（EPS）的預測高於市場共識13-21%，基於2025年晶片周期全面復甦，具更樂觀看法。

大摩目標價172元；野村目標價由142元升至165元。綜合兩家法人觀點，日月光第2季業績優於預期，但隨著2024年下半年非AI業務放緩，日月光毛利展望將是關注焦點。此外，若AI晶片需求減弱，日月光將比台積電（2330）更容易受到影響，因此給予「中立」評級。

里昂目標價由136元上調至146元，下調2024年的每股收益（EPS）預測7%，主因日月光法說會後預計復甦將較為疲弱，而日月光2024年的資本支出將翻倍，主要用於先進封裝，但先進封裝的收入貢獻，部分被高運營費用和資本支出相互抵消。

日月光 晶片

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