快訊

買咖啡、茶飲中千萬！全家5～6月統一發票大獎出爐 中獎店家一次看

情勒式食農政策 拉小學生「班班喝鮮奶」扮救世主？

巴黎奧運史上第一次遊河開幕 戴資穎、孫振掌旗率中華隊21選手登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電重挫跌破930元測季線 法說會後市值24兆元保衛戰

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電26日開盤後重挫跌破930元回測季線。記者林澔一／攝影
台積電26日開盤後重挫跌破930元回測季線。記者林澔一／攝影

台積電26日股價持續重挫補跌，在颱風天休市期間美股表現不佳，台積電26日開盤後重挫跌破930元回測季線，法人分析，台積電法說會後短期利多因素已鈍化，隨著利多出盡迄今市值面臨24兆元保衛戰。

法人分析，近期台積電股價不利因素包含美股AI股持續修正引發利多出盡疑慮，同時美國大選引發的地緣政治議題也持續增加股價修正的不利影響。

此外，法人分別分析，台積電 2024 年成長動能來自 HPC 及 N5/N3 製程和先進封裝的營收貢獻上揚，預估台積電 2024 年稅後 EPS 將超過41元，2025年則上看五個股本，但短期利多因素已鈍化，雖然台積電受惠 AI 需求成長，惟 AI 模型商和應用商還找不到穩定賺錢的商業模式，恐將影響未來成長。

台積電先前法說會上重新定義「晶圓代工 2.0」，包括封裝、測試、光 罩製造等，及所有 IDM，但不含記憶體製造。在這個新定義下，2023 年晶圓代工產業的規模接近 2,500 億美元， 預期 2024 年晶圓代工產業年成長10%。

客戶強勁 AI 和智慧手機相關需求，台積電 2024 年美元營收區間上修略高於 24~26%。

台積電 晶圓代工

延伸閱讀

餐廳員工怨「台積電員工奧客多」 網曝1行為：本來就怪怪的

台積電（2330）被勞動基金重押！網看「1趨勢」憂：大概率要被套了

台積電（2330）接大陸急單？網酸「又來騙散戶」：大戶怕沒人接手

美科技股掀風暴…台股警戒 開盤面臨補跌壓力

相關新聞

台積電回到季線可以買了？法人這樣說…

台股因颱風假休市兩天，期間美股下挫，拖累台股26日一開盤就重挫，權王台積電跌勢沈重，跳空以915元開出，重挫64元，到底...

巴黎奧運26日開幕 群創盤中強漲逾3%

受到美股重挫影響，台股26日開盤一度重挫982.23點，台積電（2330）、聯發科（2454）等龍頭權值股皆重跌，不過面...

台積電重挫跌破930元測季線 法說會後市值24兆元保衛戰

台積電26日股價持續重挫補跌，在颱風天休市期間美股表現不佳，台積電26日開盤後重挫跌破930元回測季線，法人分析，台積電...

日月光颱風天法說會報喜 開盤重挫跌停、盤中企圖打開

日月光投控（3711）在25日召開線上法說會，二度上修資本支出，法人預估，全年資本支出可望達30億美元（約新台幣984億...

日月光二度上修資本支出 預期倍增至30億美元

日月光投控搭上AI熱潮帶來先進封裝強勁需求，營運長吳田玉昨（25）日表示，原訂今年先進封裝營收增加2.5億美元（逾新台幣...

日月光上季EPS 1.8元 毛利率衝高

日月光投控昨（25）日公布第2季財報，受惠封測與電子代工（EMS）產能利用率同步拉升助攻，加上產品組合優化與有利的匯率因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。