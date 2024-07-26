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台積電重挫跌破930元測季線 法說會後市值24兆元保衛戰
台積電26日股價持續重挫補跌，在颱風天休市期間美股表現不佳，台積電26日開盤後重挫跌破930元回測季線，法人分析，台積電法說會後短期利多因素已鈍化，隨著利多出盡迄今市值面臨24兆元保衛戰。
法人分析，近期台積電股價不利因素包含美股AI股持續修正引發利多出盡疑慮，同時美國大選引發的地緣政治議題也持續增加股價修正的不利影響。
此外，法人分別分析，台積電 2024 年成長動能來自 HPC 及 N5/N3 製程和先進封裝的營收貢獻上揚，預估台積電 2024 年稅後 EPS 將超過41元，2025年則上看五個股本，但短期利多因素已鈍化，雖然台積電受惠 AI 需求成長，惟 AI 模型商和應用商還找不到穩定賺錢的商業模式，恐將影響未來成長。
台積電先前法說會上重新定義「晶圓代工 2.0」，包括封裝、測試、光 罩製造等，及所有 IDM，但不含記憶體製造。在這個新定義下，2023 年晶圓代工產業的規模接近 2,500 億美元， 預期 2024 年晶圓代工產業年成長10%。
客戶強勁 AI 和智慧手機相關需求，台積電 2024 年美元營收區間上修略高於 24~26%。
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