天鈺第2季每股純益4.91元 立積0.83元

IC設計廠陸續公布第2季財報，立積（4968）昨（25）日公布第2季每股純益約0.83元，累計上半年每股純益為1.14元。立積今日舉行法說會，外界關注其營運展望。天鈺也於近日公布第2季每股純益為4.91元，為歷年同期次高表現。

立積第2季合併營收為10.12億元，是近11季高點，季增17.5%、年增37.1%，累計上半年合併營收為18.72億元，年增36.2%。

以獲利來看，立積第2季歸屬母公司業主淨利為7,592.7萬元，季增1.73倍、優於去年同期的虧損局面，每股純益約0.83元，上半年歸屬母公司業主淨利為1.03億元，也明顯優於去年同期的虧損情形，每股純益為1.14元。

立積在網通應用方面，先前受惠於WiFi 6標案陸續交貨，以及WiFi 7出貨增加，外界關注相關動能是否延續到下半年，以及手機應用的非陸系訂單進展。

天鈺第2季合併營收為50.22億元，季增34.9%、年增15.7%，上半年合併營收為87.45億元，年增5.6%。

天鈺第2季歸屬母公司業主淨利為5.94億元，季增54.6%、年增19.9%，每股純益4.91元，上半年歸屬母公司業主淨利為9.78億元，年減2.4%，每股純益8.08元。