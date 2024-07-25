瑞儀第2季每股稅後純益3.87元 將斥資擴產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
瑞儀EPS
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背光模組大廠瑞儀（6176）董事會昨（25）日通過今年第2季財報，累計2024年上半年合併營收227.75億元，年增8.1%。毛利率20.12%，年增0.75個百分點。稅後純益37.46億元，年增26.3%；每股稅後純益8.05元，獲利表現創史上同期新高。看好產業前景並基於地緣政治考量，瑞儀將投資約28億元於越南及高雄兩地同步擴產。

瑞儀今年第2季合併營收119.48億元，季增10.4%，年增1.1%。毛利率20.67%，季增1.15個百分點，與去年同期持平。稅後純益18.01億元，季減7.4%，年減19.3%；每股稅後純益3.87元。

瑞儀董事會日前決議海內外擴產投案，通過以20億元預算之內，於高雄前鎮科技產業園區的「先進技術研發中心」新建工程發包案；及以租地委建於越南興建廠房擴產，營建工程合約，合約總金額越南盾5,997億元（約合新台幣7億6,161萬9,000元）。

瑞儀 越南盾

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