宏正揪伴 插旗醫療資服

宏正（6277）積極拓展AI應用，推出宏正優聲學（AI Voice），並攜手數字王國及康健雜誌搶進醫療資訊服務。

「2024 AI TAIWAN未來商務展」今、明兩天登場，宏正將在AI模型部署解方展區，攜手好萊塢視覺特效與AI虛擬人技術公司數字王國（Digital Domain）及康健雜誌展開全新AI跨界合作，展出「專業級AI 醫學資訊服務系統：糖尿病給你問」，讓參觀者體驗擬真的AI助理互動問答。

數字王國近年實現視覺特效、虛擬人和可視化等領域的全球性拓展，康健雜誌負責提供專業醫療內容，三方合作將專業醫師審核後的醫學內容，彙整3,000篇以上糖尿病相關文章，透過虛擬人物以自然流暢的台灣口音呈現，涵蓋國語和台語，實現AI技術在現實應用中的突破，並開啟新應用場景。