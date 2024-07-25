百一、明泰 進擊低軌衛星

網通廠積極搶進低軌衛星商機，上至低軌衛星，下至地面接收站及終端設備等相關軟硬體通吃，昇達科、啟碁搶先闖出一片天，陸續繳出營運好成績，後續還有百一（6152）、明泰集團等新秀備受期待，可望接棒展現強勁爆發力。

根據資策會估計，2023年全球衛星產業規模約3,040億美元，預期2030年將增至5,022億美元，呈現強勁成長。

百一搶進低軌衛星，獲選台灣低軌衛星海事應用科專計畫，產品分為硬體及軟體，硬體以地面接收裝置為主，打造天線、天線控制、升降頻器、數據機等四個部件，軟體部分切入海事應用船舶應用、地面固定接收器（例如家用）及行動接收器（例如車用或飛機）等應用，預期2025下半年可望發酵。

百一同時搭上AI、低軌衛星、光通訊等三大當紅商機，下半年起陸續發酵，營運迎來大轉機。AI方面，從機上盒本業出發，打造AI機上盒；同時結合微波技術、寬頻設備加上AI技術發展低軌衛星產品，兼具軟體與硬體應用，通吃低軌衛星軟硬商機；並揮軍光纖設備，搶攻光通訊市場。

明泰集團明泰、仲琦、鐳洋也積極布局低軌衛星，明泰負責地面接收站整機平台開發，仲琦投入用戶端設備，鐳洋則有低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，具備立方衛星系統開發及整測能力。