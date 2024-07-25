百一、明泰 進擊低軌衛星

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠積極搶進低軌衛星商機，上至低軌衛星，下至地面接收站及終端設備等相關軟硬體通吃，昇達科、啟碁搶先闖出一片天，陸續繳出營運好成績，後續還有百一（6152）、明泰集團等新秀備受期待，可望接棒展現強勁爆發力。

根據資策會估計，2023年全球衛星產業規模約3,040億美元，預期2030年將增至5,022億美元，呈現強勁成長。

百一搶進低軌衛星，獲選台灣低軌衛星海事應用科專計畫，產品分為硬體及軟體，硬體以地面接收裝置為主，打造天線、天線控制、升降頻器、數據機等四個部件，軟體部分切入海事應用船舶應用、地面固定接收器（例如家用）及行動接收器（例如車用或飛機）等應用，預期2025下半年可望發酵。

百一同時搭上AI、低軌衛星、光通訊等三大當紅商機，下半年起陸續發酵，營運迎來大轉機。AI方面，從機上盒本業出發，打造AI機上盒；同時結合微波技術、寬頻設備加上AI技術發展低軌衛星產品，兼具軟體與硬體應用，通吃低軌衛星軟硬商機；並揮軍光纖設備，搶攻光通訊市場。

明泰集團明泰、仲琦、鐳洋也積極布局低軌衛星，明泰負責地面接收站整機平台開發，仲琦投入用戶端設備，鐳洋則有低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，具備立方衛星系統開發及整測能力。

AI 低軌衛星 明泰

延伸閱讀

台積電法說過後…聯發科（2454）股價可望反彈？專家：「這檔」更值得留意

創新突破／以軟帶硬跨國推動 毫米波技術產業化

113分科物理／花蓮強震、俄烏戰爭時事入題 全教總：單選10題有小瑕疵

促進低軌衛星服務發展 數發部預告新增使用頻段

相關新聞

日月光二度上修資本支出 預期倍增至30億美元

日月光投控搭上AI熱潮帶來先進封裝強勁需求，營運長吳田玉昨（25）日表示，原訂今年先進封裝營收增加2.5億美元（逾新台幣...

日月光上季EPS 1.8元 毛利率衝高

日月光投控昨（25）日公布第2季財報，受惠封測與電子代工（EMS）產能利用率同步拉升助攻，加上產品組合優化與有利的匯率因...

瑞儀第2季每股稅後純益3.87元 將斥資擴產

背光模組大廠瑞儀（6176）董事會昨（25）日通過今年第2季財報，累計2024年上半年合併營收227.75億元，年增8....

天鈺第2季每股純益4.91元 立積0.83元

IC設計廠陸續公布第2季財報，立積（4968）昨（25）日公布第2季每股純益約0.83元，累計上半年每股純益為1.14元...

訊連上半年每股純益2.34元 創十年新高

訊連（5203）昨（25）日公布上半年稅後純益1.84億元，年增58.62%，每股純益2.34元，創近十年同期新高，反映...

百一、明泰 進擊低軌衛星

網通廠積極搶進低軌衛星商機，上至低軌衛星，下至地面接收站及終端設備等相關軟硬體通吃，昇達科、啟碁搶先闖出一片天，陸續繳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。