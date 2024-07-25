聽新聞
test
0:00 / 0:00

訊連上半年每股純益2.34元 創十年新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

訊連（5203）昨（25）日公布上半年稅後純益1.84億元，年增58.62%，每股純益2.34元，創近十年同期新高，反映生成式AI應用導入獲客戶青睞，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁。

訊連第2季毛利率86.01%，季增0.2個百分點，年增1個百分點；營益率8.38%，季增1.38個百分點，年減0.56個百分點；稅後純益8,490萬元，季減14.7%，但較去年同期成長38%，每股純益1.08元。

訊連指出，由於第2季營業費用仍需提列電子商務支付商asknet solution AG預期的信用減損1,600萬元，稀釋本業獲利。累計上半年毛利率85.92%，年增0.92個百分點；營益率7.72%，年增0.65個百分點。

毛利率 訊連

延伸閱讀

訊連第2季法說會受凱米強颱影響延期 改下周一舉辦

24年不間斷！訊連找技嘉、神腦公益捐血 募得1416袋血漿

統一整併台灣雅虎電商、擴大網購版圖 公司曝未來布局

併購雅虎台灣電商事業獲准 統一：開創全新網購場景與體驗

相關新聞

日月光二度上修資本支出 預期倍增至30億美元

日月光投控搭上AI熱潮帶來先進封裝強勁需求，營運長吳田玉昨（25）日表示，原訂今年先進封裝營收增加2.5億美元（逾新台幣...

日月光上季EPS 1.8元 毛利率衝高

日月光投控昨（25）日公布第2季財報，受惠封測與電子代工（EMS）產能利用率同步拉升助攻，加上產品組合優化與有利的匯率因...

瑞儀第2季每股稅後純益3.87元 將斥資擴產

背光模組大廠瑞儀（6176）董事會昨（25）日通過今年第2季財報，累計2024年上半年合併營收227.75億元，年增8....

天鈺第2季每股純益4.91元 立積0.83元

IC設計廠陸續公布第2季財報，立積（4968）昨（25）日公布第2季每股純益約0.83元，累計上半年每股純益為1.14元...

訊連上半年每股純益2.34元 創十年新高

訊連（5203）昨（25）日公布上半年稅後純益1.84億元，年增58.62%，每股純益2.34元，創近十年同期新高，反映...

百一、明泰 進擊低軌衛星

網通廠積極搶進低軌衛星商機，上至低軌衛星，下至地面接收站及終端設備等相關軟硬體通吃，昇達科、啟碁搶先闖出一片天，陸續繳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。