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訊連上半年每股純益2.34元 創十年新高
訊連（5203）昨（25）日公布上半年稅後純益1.84億元，年增58.62%，每股純益2.34元，創近十年同期新高，反映生成式AI應用導入獲客戶青睞，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁。
訊連第2季毛利率86.01%，季增0.2個百分點，年增1個百分點；營益率8.38%，季增1.38個百分點，年減0.56個百分點；稅後純益8,490萬元，季減14.7%，但較去年同期成長38%，每股純益1.08元。
訊連指出，由於第2季營業費用仍需提列電子商務支付商asknet solution AG預期的信用減損1,600萬元，稀釋本業獲利。累計上半年毛利率85.92%，年增0.92個百分點；營益率7.72%，年增0.65個百分點。
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