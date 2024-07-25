日月光投控第3季封測業績看增 EMS估季增20%

日月光投控今天公布第2季稅後獲利新台幣77.83億元，季增37%，單季每股基本純益1.8元，上半年每股基本純益3.12元。展望第3季，日月光投控估封測營收季增高個位數百分比，電子代工服務（EMS）第3季營收季增15%至20%。

日月光投控下午舉行線上法人說明會，展望第3季營運，投控財務長董宏思指出，根據當前業務評估及匯率假設，若以新台幣計價，封測事業今年第3季營收將季增高個位數百分比；封測事業第3季毛利率估介於23%到23.5%之間。

在電子代工服務（EMS）方面，若以新台幣計價，EMS第3季營收將季增15%至20%，營益率略高於去年第4季營業利益率3.5%。

市場人士推估，投控第3季業績約新台幣1580億元至1600億元，季增12%至14%，力拚同期次高。

日月光投控下午公布第2季財報，單季合併營收新台幣1402.38億元，季增5.6%、年增2.9%，單季毛利率16.4%，季增0.7個百分點，是6季以來高點，第2季營益率6.4%，季增0.7個百分點，單季稅後獲利77.83億元，季增37%、年增1%，第2季每股純益1.8元，優於首季EPS 1.32元。

累計上半年投控合併營收2730.41億元，年增2.2%，上半年合併毛利率16.1%，年增0.7個百分點，上半年營益率6.06%，年減0.34個百分點，上半年稅後獲利134.65億元，較去年同期135.57億元微減0.68%，上半年每股基本純益3.12元，略低於去年同期EPS 3.16元。

從封測材料來看，第2季通訊營收應用占比約49%，電腦占比19%，車用、消費電子和其他占比約32%，前10大客戶營收占比約60%。