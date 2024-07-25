睿生光電財報／上半年營收9.68億元 EPS 2.02元

睿生光電（6861）董事會25日通過今年第2季財報，合併營收5.1億元， 季增11.3%，年增13.2%，為近13季單季新高，史上次高紀錄。毛利率28.66%，分別季增3.51及年增3.25個百分點。稅後純益0.61億元，較上季大增198.1%，年增23.5%；每股稅後純益1.51元，均為近7季新高。

睿生光電是自群創分割獨立的子公司，群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局。其中一座四代線由睿生光電生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也搶進一站式工業應用檢測服務市場，朝應用量更大的工業檢測邁進。

睿生光電累計今年上半年合併營收9.68億元，年增4.5%，為史上同期次高。毛利率27%，年減0.72個百分點。稅後純益0.81億元，年增2.9%；每股稅後純益2.02元。