掌握AI趨勢 凱基投信：掌握算力、算法、資料三大關鍵

近期受美國科技股股價普遍進入整理，2024年以來漲勢凌厲的AI概念股面臨評價修正，AI狂潮會不會重演網通泡沫2.0劇情？凱基投信表示，從聊天機器人所需用到的大型語言模型、精準醫療會應用到的癌症辨識診斷，到自動駕駛需要的感測器數據處理技術，都是AI應用範圍。AI旋風將掀起龐大商機，預估未來五年有近75%企業會引進AI相關技術，而至2040年，預計AI每年將為全球經濟帶來2.6~4.4兆美元商機。

凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）預定經理人施政廷表示，欲抓住AI趨勢，可先掌握算力、算法、資料三大關鍵，三大關鍵背後隱含龐大的市場商機。以代表AI硬體的算力來說，到了2050年，AI硬體全年投資將達2,500億美元；代表AI軟體的算法方面，生成式AI可望為全球企業軟體貢獻1,500億美元商機；而反映資料應用的全球大數據市場，2023~2028年均成長率更可望達12.7%。

施政廷指出，台灣位居全球AI供應鏈關鍵樞紐，擁有領先全球的AI晶片先進製程，能提供IC設計、晶圓代工、封裝測試等一站式解決方案，台灣AI晶片市占率更是擁有制霸全球的優勢地位，3奈米全球市占高達98%；7奈米全球市占78%；10奈米也有69%的市占率。在算法方面，人臉辨識、會議翻譯或自動駕駛等AI相關軟體應用廣大，台灣2024年AI平台市場規模預計可達8,390萬美元。台灣AI產業在全球戰略地位持續攀升，也吸引Google、微軟等AI軟體大廠擴大來台投資，預計台灣2023~2029年的資料中心投資複合年增率將達15.3%。

從手術機器人、數據行銷到虛擬客服，AI應用早已從半導體產業進入到終端消費者的生活中，台灣身為科技島，AI產業供應鏈牽動的上中下游廠商這麼多，投資人要發揮資金的最大效益，如何靠一檔ETF打包AI趨勢狂潮，又要如何挑選高純度概念股？施政廷認為，透過精選50檔高純度頂尖AI企業的ETF，不失為掌握AI趨勢狂潮的好機會。