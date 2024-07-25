台股8月行情 群益投顧：台股震盪整理 關注五大題材族群

群益投顧展望台股8月行情，政治盤加財報旺季，台股轉為震盪整理，可留意五大題材族群。

群益投顧表示，美國共和黨總統候選人川普遭槍擊有驚無險，助長重返白宮氣勢，川普2.0放話「台灣偷走美國晶片生意」要求付保護費，拜登政府也擬要求盟友對中國大陸晶片業祭出更嚴格禁令，美大選前保護主義意識抬頭，市場隨之大震盪，登最終宣布退選，美國政局更加動盪。金融市場持續受牽動，加上財報財測公布的調整影響，台股藉此進行技術面乖離過大修正，預期轉為震盪整理走勢。

群益投顧表示，可關注五大投資題材：

蘋果即將推出AI功能，但只支援iPhone 15 Pro系列和iPhone 16，由於現有iPhone用戶有近2.7億支機齡逾四年，可望掀起換機需求，中國大陸618檔期降價策略奏效，iPhone 15系列銷量明顯提升，提振蘋果對iPhone 16銷量預期。供應鏈指出，果近日上調iPhone 16系列備貨目標，較前代增加一成至9,000萬支左右，第3季進入備貨拉貨旺季，供應鏈營運成長動能可期。

二、獲台積電欽點看好，矽光子CPO紅不讓

AI晶片、HPC晶片、記憶體間傳輸速度提升，攸關AI資料中心和雲端運算效能，矽光子和CPO技術扮演要角，台積電（2330）表示，2026年將整合CoWoS封裝成為共同封裝光學元件CPO，將光連結直接導入封裝。波若威（3163）依規定揭露大股東持股變動公告顯示，在PTT上有航海王稱號的投資名人張濬安大買波若威逾4千張、持股超過5%，促使矽光子、CPO題材熱度更加受關注。

三、核三依法必須除役，綠能重電角色吃重

由於核三廠沒有在五年前展開延役各種安全體檢，依據現行核管法無法繼續運轉，自7月27日起必須停機，也就是台灣到2030年前已不能依靠核能和核電，只能加碼發展綠能並持續強化電網；國際大廠來台設置資料中心盛況超乎預期，未來用電量勢必高過原先規劃，強韌電網計畫預算未來可能上調，加上經濟部規劃四年內汰換跳電緊迫地區設備，將持續挹注重電綠能營運。

四、AI冷卻用水需求大，水資源商機更上層樓

AI產業不僅是吃電怪獸也高度耗水，供水穩定攸關AI產業的發展，預估直到2030年，AI資料中心一天用水量將達4.5億加侖，如此龐大用水量恐引爆水資源危機。國土署統計至今年5月底，已有15樁再生水建設辦理中，未來五年有高雄、台南、新竹等七個海淡廠，以及竹科、中壢等四個再生水廠，每個案規模都上百億元，整體上看千億元，相關業者潛在商機可期。

五、打房利空告一段落，營建迎接獲利高峰

新青安貸款首波查核結果出爐，涉出租情事計1,332件，人頭戶計170件，違規比率僅約2.6%，顯示大多為實質需求，房利空告一段落。591住屋公佈新建案統計顯示，全台第2季新案總銷、供給、房價均創歷史新高，住展雜誌發布北台灣新建案市場概況，6月分數僅差0.3分就進入黃紅燈，顯示市況熱度不減，台商回台資金首批8月解禁，可望挹注高總價的房市交易。