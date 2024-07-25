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億光 今年業績拚逐季成長

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

LED封裝大廠億光（2393）看好今年景氣較去年復甦，預期公司營運可望逐季成長，下半年優於上半年。

億光表示，看好車用、不可見光應用前景大，致力從中階光耦朝高階發展，伴隨朝高價值產品應用策略持續發酵，億光首季毛利率已達三成左右，後續還會繼續向上。

億光上半年營收105.05億元，年增18.54%；其中，第2季營收55.79億元，季增13.7％、年增26.7％，創近十季來新高。第3季邁入傳統旺季，預期今年營運可望逐季成長，下半年優於上半年，全年業績有機會年增雙位數百分比。

億光預期，今年不僅業績會逐季成長，毛利率也會持續向上。目前訂單能見度約一個月，第三類半導體未來將會擴廠。

億光 毛利率 營收

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