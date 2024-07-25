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華泰第2季每股純益0.5元 五季低點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

華泰（2329）昨（24）日公告第2季獲利3.54億元，季減28.06%，年減31.13%，每股純益0.5元，下探近五季低點。

上半年稅後純益8.53億元，年增22.9%，每股純益1.2元，優於去年同期的0.98元。

法人認為，受惠美系大客戶伺服器主機板委外代工訂單持續湧入，以及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況緩步復甦，華泰本季營收有望優於上季，全年業績將較2023年成長，挑戰新高。

目前伺服器占華泰成品事業（EMS代工）營收比重約60%、整體營收20%，最大客戶為美超微，其占整體伺服器比重高達九成，今年可望在客戶新品及新訂單挹注下，帶動全年營收挑戰新高，伴隨伺服器平均單價（ASP）優於平均值，獲利表現可期。

華泰23日收盤價為51.9元，上漲1.2元，漲幅2.37%。

伺服器 營收 華泰

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