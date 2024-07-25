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宏碁小金雞 攻美報捷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）拓展美國市場有成，官方亞馬遜旗艦店於今年6月開張，在日前剛落幕的亞馬遜年度促銷活動Prime Day中，USB Hub雙日即創1萬件以上的銷售佳績，Prime Day當日銷量較平日五倍成長，法人看好，隨著下半年PC進入傳統旺季，倚天酷碁PC周邊業務有望續揚，帶動下半年業績持續成長。

倚天酷碁去年底在美國成立分公司，啟動新一輪海外擴張，其亞馬遜旗艦店於今年6月開張，銷售各式電腦周邊產品，包括USB Hub、鍵盤、滑鼠等。

倚天酷碁統計，亞馬遜旗艦店單6月主力商品USB Hub銷量達3萬件，月均銷量持續穩定增長。在亞馬遜年度促銷活動Prime Day期間，USB Hub雙日即創1萬件以上的銷售佳績。Prime Day當日銷量較平日翻五倍成長；另一主力產品耳機銷量也較平日翻六倍成長。

USB 亞馬遜 美國

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