群創8月5日法說 聚焦四議題

群創（3481）昨（24）日公告，將於8月5日舉辦線上法說會，法人聚焦上季是否轉虧為盈、台南四廠5.5代廠花落誰家、面板級先進封裝等新事業布局、面板產業景氣發展與報價走勢等四大焦點。

群創第2季合併營收568.61億元，季增12.6%，年增3.2%，為近三季單季新高。第2季大尺寸合併出貨量共計3,006萬片，季增17.9%；中小尺寸合併出貨量共計5,485萬片，季減18.6%。群創日前公告，第2季財務報告董事會召開日期為7月30日，屆時群創第2季是否如外界預期轉虧為盈，答案即可揭曉。

群創積極轉型，跨入面板級扇出型封裝，將於下半量產出貨，傳出吸引美光和台積電爭先洽購南科四廠，並展開合作先進封裝事宜，推升股價帶量震盪，6月24日爆出單日成交量逾70萬張天量，7月23日股價跌0.45元，成交量逾22.68萬張。

群創董座洪進揚先前指出，先進封裝技術（PLP）透過重布線（RDL）連接晶片，滿足要求高可靠度、高功率輸出且高品質的低軌衛星、車用、充電晶片等封裝產品，取得國際一線客戶的封裝製程與信賴性認證。