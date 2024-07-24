快訊

新北里長勘災…遭挖土機壓頸數小時才脫困 宣告不治

不斷更新／台南、澎湖等16縣市25日停班停課 剩這6縣市未宣布

再放一天颱風假？侯友宜：已達停班課標準 北北基桃將一起宣布

互動財報／上半年稅後純益1.28億元 EPS 2.71元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

互動國際數位（6486）24日公告上半年每股稅後純益2.71元，較去年同期2.5元成長。今年互動可望受惠於電信、網路及5G等既有業務持續發展外，行動通訊大樓室內涵蓋加上國家網路韌性建制需求增溫，可望推升整體營運成長。

互動第2季營收6.42億元，季增48.3%，歸屬母公司業主淨利0.65億元，季增3.2%，每股稅後純益1.35元。互動上半年營收10.75億元，年增33.4%，毛利率35.23%，低於去年同期47.7%，歸屬母公司業主淨利1.28億元，年增26.7%，每股稅後純益2.71元。

互動系統整合業務涵蓋電信、行動通訊、媒體暨有線電視、雲端資訊及地理資訊等，持續投入研發，打造企業資訊平台管理系統，備品即時提效管理系統，AI影像辨識地理空間深度學習系統。

互動日前指出，除既有電信、網路及5G等既有業務持續發展外，再加上承接多項行動通訊大樓室內涵蓋專案，因應電信業者行動網路基地台擴充及整併調整等工程，加上國家韌性網路建置上需求增加，商機亦相當可觀，互動整體成長動能將持續發酵。

行動通訊

延伸閱讀

巨大、美利達 認購閃亮

全民權證／華通 瞄準逾120天

誤吞乒乓球！2歲男童「頭下腳上」台中警巧遇急CPR 恢復生命跡象

高雄男售3500萬豪宅 鄰居掛紅布條「狂賀惡鄰喬遷之喜」原因曝光

相關新聞

群創第2季轉虧為盈？ 8月5日舉行下半年線上法說會

群創（3481）24日公告，將於8月5日舉辦2024年下半年線上法說會，報告2024年第2季公司營運成果及未來營運展望。

華立除息颱風攪局 將順延至台股恢復交易首日

華立（3010）原預定24日除息5.2元，不過凱米颱風襲台停班停課台股也暫停交易，估計將順延至台股恢復交易首日。

PCB 族群財報旺日 台燿等至少5家31日公布第2季財報

PCB族群財報發布將邁入高峰期，其中31日為財報法說會旺日，台燿（6274）等至少5家廠商預定31日第2季合併財務報告董...

輝達漲勢沒跟上…AI市場下半年誰出頭？美股專家看好特斯拉、蘋果

「第4次工業革命」AI趨勢席捲全球，許多專家表示人工智能已成為新的生產力。

台積爆違約交割2.2億

台股近日急跌修正，少年股神再傳「做錯方向」。臺灣證券交易所昨（23）日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額3.2...

台虹咬蘋果 營運攻高

軟性銅箔基板（FCCL）廠商台虹（8039）受惠於蘋果PCB備貨需求升溫，今年第3季營運將登高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。